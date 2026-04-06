Zeudi Di Palma ospite di Belve: il gesto della sua compagna Scarlett

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Martedì 7 aprile debutterà in onda sui teleschermi di Rai 2 la nuova edizione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani in cui intervista alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Ospite della prima puntata della nuova stagione ci sarà Zeudi Di Palma, ex Miss Italia e ex protagonista del Grande fratello 2024. Un’intervista, quella della modella napoletana molto attesa da parte dei suoi fans che non vedono l’ora di scoprire cosa ha raccontato nello studio di Belve. Non è da escludere che Zeudi Di Palma parlerà della sua esperienza all’interno della casa del Grande fratello e della sua vittoria a Miss Italia.

Nel frattempo, Zeudi Di Palma ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram dove ha annunciato la sua ospitata a Belve. In breve tempo, la foto della modella napoletana nello studio del programma ha scatenato la reazione sia dei suoi fans che della sua compagna Scarlett. Proprio quest’ultima ha commentato in questo modo il post dell’ex gieffina: “Non mi parlate, il mio programma inizia tra meno di 24 ore” con l’aggiunta di un cuore rosso. Pochi giorni fa, la modella ha reso pubblica la storia d’amore con la podcaster inglese con un post condiviso sui social.