Zeudi Di Palma ospite a Belve: “Ecco cosa ho fatto coi 50 mila euro ricevuti dai fans”

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Zeudi Di Palma è stata tra le ospiti della prima puntata della nuova edizione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani ogni mercoledì sera sui teleschermi di Rai 2. La modella napoletana si è sottoposta al fuoco di domande da parte della conduttrice. Durante l’intervista si è toccato diversi temi come i regali ricevuti dai fans in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello 2024 dov’è arrivata in finale. In particolare, la padrona di casa di Belve ha domandato a Zeudi Di Palma cosa avesse fatto coi 50 mila euro ricevuti dai suoi sostenitori. Di qui, è arrivata la risposta dell’ex Miss Italia, che ha dichiarato le seguenti parole: “ho utilizzato quei soldi bene, per studiare recitazione. All’inizio volevo restituire, sono stata molto attaccata, poi mi hanno fatto riflettere: puoi aiutare altri e aiutare te stessa con gli studi”.

Zeudi Di Palma ha parlato del tema della sessualità a Belve

Nel corso dell’intervista a Belve si è toccato anche il tema della sessualità. Alla domanda, se abbia usato il delicato argomento in modo strategico, Zeudi Di Palma ha dichiarato: “È una cosa che mi ha molto ferita: i passaggi di scoperta, accettazione e rivelazione della mia sessualità sono durati anni, e quelle persone non li hanno proprio calcolati”. L’ex concorrente del Grande Fratello ha quindi aggiunto: “le persone non sono pronte ad associare che io sia omosessuale in un corpo così femminile”, facendo riferimento agli attacchi ricevuti. Di recente, la donna ha reso noto di aver iniziato una storia d’amore con Scarlett, una podcaster inglese. Le due stanno insieme da alcuni mesi ma solo adesso hanno ufficializzato il loro legame.