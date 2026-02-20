Zeudi Di Palma nel cast della nuova edizione dell’Isola dei famosi? Cosa sogna l’ex gieffina

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Zeudi Di Palma ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello, dove non è mai passata inosservata. A catturare l’attenzione dei telespettatori sono stati soprattutto i flirt nati nella casa più spiata d’Italia con Javier Martinez ed Helena Prestes.

Dopo l’avventura televisiva la sua visibilità è decisamente aumentata, sui social ha conquistato un notevole seguito. Spesso aggiorna i suoi fan, che non le fanno mancare il loro affetto e il loro sostegno, in molti vorrebbero rivederla sul piccolo schermo e questo potrebbe succedere a breve.

Zeudi Di Palma parteciperà alla nuova edizione dell’Isola dei famosi? L’indiscrezione

Su LolloMagazine.it si legge che l’ex Miss Italia vorrebbe rimettersi di nuovo in gioco in televisione, stavolta in uno dei più duri ed imprevedibili contesti del piccolo schermo. Dove? All’Isola dei famosi.

A quanto pare Zeudi Di Palma sarebbe felice di partecipare al reality condotto da Veronica Gentili su Canale 5, al momento però la sua possibile partecipazione è solo un’indiscrezione ma non è chiaro se ci sia in corso una trattativa. Stando ai rumors la nuova edizione del reality andrà in onda dopo il Grande Fratello, tra maggio e giugno.