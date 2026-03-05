Politica Puglia

Xylella nel Gargano. La IV Commissione ascolta l’assessore Paolicelli

La Xylella fastidiosa pauca ha provocato l’eradizione di  331 piante di ulivo, di cui 177 monumentali, tutti nella zona di Cagnano Varano, ora in   condizione di   monitoraggio  regolamentare. La  situazione  dovrebbe  però essere sotto controllo. Questo quanto emerso  dalla iniziativa   del consigliere regionale Napoleone Cera- Lega-  che ha chiamato in audizione   della IV Commissione  consiliare, tanto  dell’assessore competente, Francesco Paolicelli, che il direttore dell’Osservatorio Fitopatologico, Salvatore Infantino per conoscere le misure messe in atto dalla Regione per  bloccare  la diffusione della Xylella fastidiosa pauca, anche nel territorio garganico

In sostanza, quanto emerso  dal lavoro odierno della Commissione Agricoltura, coordinata da Antonio Tutolo,  ha tranquillizzato lo stesso consigliere Cera che si è infatti dichiarato soddisfatto  dalle risposte ricevute. La  zona contaminata, per regolamento  in stato  di monitoraggio obbligatorio per due anni,  è tra l’altro contenuta dalla presenza del mare da una parte e dal bosco dall’altra: due barriere naturali che dovrebbero da sole un nuovo contagio.

Al termine dei lavori l’assessore ha poi dato notizia di della prossima apertura di uno sportello AGEA presso l’Assessorato regionale ( al momento lo ha solo la Regione Lazio) ed infatti in questo senso si sta lavorando per giungere celermente alla firma dell’apposito protocollo. L’Assessore ha anche  annunciato che  nessuna opposizione verrebbe fatta dalla Regione alla nomina di un Commissario nazionale che coordini le iniziative  di contrasto alla Xylella – ricordiamo che non esiste ancora una  cura per la pianta  infetta- purchè “ si tratti di persona oltremodo preparata”

Comunicato Stampa5 Marzo 2026
