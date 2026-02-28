[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

WWF Foggia: Strisce blu ai Campi Diomedei: bene il passo indietro, ma serve confronto preventivo con cittadini e associazioni

Il WWF Foggia prende atto con favore del passo indietro dell’Amministrazione comunale in merito all’installazione delle strisce blu nell’area dei Campi Diomedei, una decisione che accoglie le criticità evidenziate nei giorni scorsi dall’associazione e da numerosi cittadini.

La scelta iniziale avrebbe infatti comportato evidenti disagi per famiglie, anziani e frequentatori di uno dei principali spazi verdi pubblici della città, rischiando di limitare l’accessibilità a un’area che deve restare un luogo di aggregazione, socialità e fruizione libera.

Pur apprezzando la revisione della decisione, riteniamo necessario sottolineare come situazioni di questo tipo possano e debbano essere evitate in futuro. Le scelte che incidono sull’uso degli spazi pubblici richiedono un confronto preventivo con la comunità locale, le associazioni e i portatori di interesse, così da prevenire criticità e migliorare la qualità delle decisioni amministrative.

Se il WWF Foggia non avesse sollevato la questione, con ogni probabilità le strisce blu sarebbero rimaste operative. Tuttavia è importante ricordare che le associazioni ambientaliste operano su base volontaria: svolgono un ruolo di vigilanza civica e collaborazione nell’interesse collettivo, ma non possono sostituirsi alle responsabilità programmatorie e gestionali dell’amministrazione pubblica.

In questo senso, il WWF Foggia ribadisce l’importanza dell’istituzione della Consulta dell’Ambiente e del Territorio, più volte annunciata dall’Amministrazione ma non ancora pienamente operativa, nonostante le evidenti resistenze e i “mal di pancia” emersi nel percorso di attivazione. Uno strumento di partecipazione stabile e strutturato avrebbe consentito un confronto preventivo, evitando probabilmente anche questa vicenda.

La Consulta rappresenterebbe infatti uno spazio permanente di dialogo tra istituzioni, associazioni e cittadini, capace di intercettare criticità, condividere scelte strategiche e migliorare la qualità delle politiche pubbliche legate all’ambiente, al verde urbano e alla gestione del territorio.

Il confronto e la partecipazione non rallentano i processi decisionali, ma li rendono più efficaci, condivisi e sostenibili nel tempo.

Il WWF Foggia ribadisce la propria disponibilità a collaborare in modo costruttivo con le istituzioni affinché le future scelte riguardanti il verde urbano e gli spazi pubblici siano sempre orientate al benessere dei cittadini e alla tutela dell’interesse collettivo.

WWF Foggia