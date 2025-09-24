[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

WWF Foggia: evento “Il Bosco Monumentale”

Il WWF annuncia l’evento tra musica, scienza e storia tra le querce dell’Incoronata.

Il WWF è lieto di annunciare un evento straordinario nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, che si terrà domenica 28 settembre presso il Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata. L’iniziativa culturale e ambientale intitolata “Il Bosco Monumentale” propone una giornata dedicata alla valorizzazione del patrimonio arboreo secolare presente nel Bosco Incoronata, unico sito pugliese ad ospitare ben cinque querce monumentali a poca distanza fra loro, uno dei tesori naturali più preziosi del territorio foggiano.

L’evento, organizzato con il patrocinio della Fondazione Monti Uniti, in collaborazione con il Centro Studi Naturalistici, ideato dal delegato al Parco Francesco Strippoli e grazie all’ospitalità del Comune di Foggia, si articolerà in tre momenti principali: una visita naturalistica guidata dal WWF Foggia per scoprire la flora e la fauna del Bosco e gli elementi ecologici dei cinque alberi monumentali protagonisti; l’installazione di targhe divulgative in legno ecocompatibile che raccontano la storia, la botanica e il valore culturale delle querce monumentali; e un concerto acustico del noto duo musicale Marta Dell’Anno e Andrea Marchesino, che suoneranno sotto la Quercia Madre, dove la voce di Marta si unirà alla raffinata strumentazione di Andrea, creando un’armonia intensa e memorabile esaltando il profondo legame tra natura, arte e storia.

Questa iniziativa vuole promuovere la tutela e la conoscenza del patrimonio arboreo come monumento vivente, coinvolgendo la cittadinanza in un’esperienza immersiva, gratuita e intergenerazionale, capace di unire musica, scienza e tradizione.

Il WWF Foggia invita tutta la comunità a partecipare per riscoprire il valore naturalistico, storico e spirituale del Bosco Incoronata.

Data: domenica 28 settembre 2025

Orario: dalle ore 17:00 alle ore 21:00

Luogo: Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata, Foggia

WWF OA Foggia

Vicolo Zezza, 2 (int.5)

c/o Studio Ing. Orsino

71121 – Foggia