World’s Best Hospitals 2026, l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza si riconferma per il settimo anno consecutivo primo classificato tra gli ospedali del Sud Italia

La metodologia utilizzata da Newsweek e da Statista per il ranking ha raccolto ed elaborato dati attraverso sondaggi tra colleghi, medici e professionisti della sanità in ambito nazionale ed internazionale, metriche di qualità ospedaliera, esperienze ed esiti riferiti dai pazienti

L’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (FG) si riconferma anche per il 2026 primo classificato tra gli ospedali del Mezzogiorno nell’annuale classifica italiana dei World’s Best Hospitals (“I migliori ospedali del mondo”) redatta dalla rivista americana Newsweek, in collaborazione con la società Statista, leader mondiale nella ricerca, raccolta ed elaborazione dati statistici.

Per il 2026 la rivista Newsweek e Statista hanno classificato più di 2.500 ospedali di 32 nazioni diverse selezionate in base a molteplici fattori di comparabilità, come ad esempio standard/aspettativa di vita, dimensione della popolazione, numero di ospedali e disponibilità di dati.

La metodologia utilizzata per il ranking di quest’anno ha preso in considerazione i seguenti dati, elencati in ordine di importanza e di peso attribuito nella composizione del dato numerico finale: raccomandazioni di esperti medici, tra cui medici, dirigenti ospedalieri e altri professionisti sanitari; parametri di qualità ospedaliera; dati esistenti sull’esperienza dei pazienti; sondaggio di Statista sull’implementazione delle misure di esito riferite dai pazienti (PROMs, Patient-Reported Outcome Measures, questionari standardizzati e convalidati compilati dai pazienti per misurare la loro percezione del benessere funzionale e della qualità della vita).

Analizzando il ranking così delineato si nota che, per il settimo anno consecutivo, l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, l’Ospedale fondato da San Pio da Pietrelcina sul Gargano, si classifica in prima posizione tra tutti gli istituti del Sud Italia con un punteggio del 71.74%, precedendo un altro ospedale pugliese. A livello nazionale l’Ospedale di San Giovanni Rotondo si attesta in 36esima posizione su 133 ospedali censiti.

Anche per il 2026, Casa Sollievo della Sofferenza precede in classifica numerosi altri istituti ospedalieri di rilevanza nazionale, compresi quelli situati nelle regioni del Nord e del Centro, persino di città metropolitane e che insistono in territori molto più vasti, con maggiore densità abitativa e geograficamente più facilmente raggiungibili rispetto al Gargano.

Il forte posizionamento dell’Ospedale di San Giovanni Rotondo nel territorio pugliese e meridionale è confermato anche dalle scelte dei pazienti in cerca di assistenza e cure per casi complessi. Prova ne sia il fatto che nel 2025 l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza ha registrato una diminuzione dei ricoveri a bassa complessità, a favore di quelli ad alta complessità, con un conseguente incremento del 3% del peso medio rispetto all’anno precedente.

Mentre il trend dei pazienti extraregionali si mantiene coerente con il tetto assegnato dalla Regione Puglia, l’Ospedale di San Giovanni Rotondo si conferma un argine ai “viaggi della speranza” dei pugliesi al Nord: nell’ultimo triennio, i pazienti regionali sono aumentati del 14%, dato che può esser letto sia come un minor esodo dei pazienti fuori Regione sia come una maggiore attrattività nei confronti dei pazienti provenienti dalle province pugliesi.



Relativamente ai ricoveri, quasi il 13% è rappresentato da pazienti extra-regionali, di questi una buona parte proviene principalmente da Calabria, Campania, Basilicata e Molise. Altri dati significativi sono rappresentati dalle procedure chirurgiche che nell’ultimo periodo si attestano intorno alle 30.000 annuali.

Anche in campo oncologico, i dati sono in costante crescita. All’anno vengono accolti circa 9.000 pazienti, seguiti lungo tutto il percorso diagnostico, medico e chirurgico. Una attività che da sola rappresenta il 23% del volume di assistenza sanitaria complessiva erogata.