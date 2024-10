“WordPress: Ancora inarrestabile nella creazione di siti web, ma sarà così anche nel 2025?”

Secondo le statistiche di W3Techs, WordPress è utilizzato dal 62,5% di tutti i siti web che impiegano un CMS, cioè un sistema di gestione dei contenuti.

Ciò significa che, a livello globale, WordPress alimenta il 43,5% di tutti i siti web presenti su internet. Importanti piattaforme come Microsoft.com, Mozilla.org, eBay.com e Sonymusic.it utilizzano WordPress, dimostrando quanto sia affidabile anche per siti web ad alto traffico.

In più WordPress ha mantenuto una crescita costante nel corso degli anni, consolidando la sua leadership rispetto ad altri CMS come Shopify, Joomla, Wix e Drupal.

Tuttavia sono sempre più frequenti le voci che sostengono che WordPress non sia più affidabile principalmente per ragioni di sicurezza, prestazioni e manutenzione. Ma vediamo perché si sbagliano.

Sfatiamo le critiche mosse a WordPress

WordPress è una piattaforma potente e costantemente aggiornata, scelta da aziende e professionisti per creare siti web di successo. Affidarsi a una web agency o a un web developer per la realizzazione di un sito internet in WordPress e per la sua manutenzione regolare, consente di prevenire le vulnerabilità che spesso derivano da una gestione poco attenta.

Le critiche rivolte al più noto fra i CMS derivano principalmente da situazioni che possono essere facilmente evitate con una gestione più attenta:

Sicurezza e Manutenzione : gli aggiornamenti costanti del core, dei temi e dei plugin ci proteggono efficacemente da attacchi hacker, malware e brute force attacks. Implementando ulteriori misure, come plugin dedicati alla sicurezza e un hosting affidabile, possiamo garantire la massima protezione e robustezza del nostro sito web.

: gli ci proteggono efficacemente da attacchi hacker, malware e brute force attacks. Implementando ulteriori misure, come plugin dedicati alla sicurezza e un hosting affidabile, possiamo garantire la massima protezione e robustezza del nostro sito web. Backup : effettuando costanti backup , possiamo essere sicuri che il sito e i plugin funzionino correttamente, anche dopo pesanti aggiornamenti e major release.

: effettuando , possiamo essere sicuri che il sito e i plugin funzionino correttamente, anche dopo pesanti aggiornamenti e major release. Performance: ottimizzando i plugin e optando per un hosting di qualità per il nostro sito internet, possiamo mantenere prestazioni elevate e tempi di caricamento rapidi, assicurando un’esperienza utente fluida;

per il nostro sito internet, possiamo mantenere prestazioni elevate e tempi di caricamento rapidi, assicurando un’esperienza utente fluida; Personalizzazione: con un design su misura e personalizzazioni a livello di codice, possiamo creare un sito originale, unico e perfettamente adattato alle esigenze specifiche, evitando layout standardizzati e ripetitivi.

Realizzazione siti internet: perchè WordPress funziona e continua a essere la scelta giusta?

WordPress ha dimostrato di essere più di una semplice piattaforma per la creazione di siti web: è infatti un sistema sempre in continua evoluzione, capace di adattarsi a diverse esigenze e di resistere ai cambiamenti del mondo digital.

Grazie alla sua flessibilità, al supporto della comunità e alla compatibilità con le nuove tecnologie, WordPress continua ad essere una delle soluzioni più complete e apprezzate anche dagli sviluppatori. Ma è proprio così?

Lo abbiamo chiesto ad Alberto Gagna, socio-fondatore di Onebit, Web Agency torinese, ed esperto in realizzazione siti web wordpress a Torino ed ecco come ci ha risposto:

“Propongo quotidianamente siti web realizzati su WordPress perché è una piattaforma che non smette mai di sorprendermi. Puoi creare qualsiasi cosa, dal semplice blog personale fino all’e-commerce più complesso. È facile da usare per i clienti, ma, al tempo stesso, permette a noi sviluppatori di personalizzare ogni progetto nei minimi dettagli. Con i tantissimi plugin a disposizione, possiamo aggiungere funzionalità, anche personalizzandole, ma senza dover partire da zero ogni volta. Inoltre, la comunità di WordPress è sempre al lavoro per migliorare la sicurezza e introdurre novità, quindi i siti sono sempre al passo con i tempi. Per noi che ci occupiamo di sviluppo web a Torino, WordPress è uno strumento che fa davvero la differenza. Ad esempio noi abbiamo creato e sviluppato su WordPress, il nostro progetto di punta. Si tratta del Super Sito, un sito fortemente ottimizzato SEO, per ottenere visibilità web organica. “

Anticipazioni WordPress per il 2025

Il futuro di WordPress è ricco di novità entusiasmanti per il 2025. Una delle più importanti sarà il Full Site Editing (FSE), che permetterà a chiunque di creare e personalizzare interi siti web con facilità, utilizzando sempre più gli editor a blocchi invece di codice vero e proprio. Entro il 2025, questa funzione diventerà lo standard, rendendo la creazione di siti più intuitiva e accessibile, senza dover ricorrere a tool complessi.

La velocità dei siti sarà un altro punto cruciale. Con gli utenti che pretendono tempi di caricamento sempre più rapidi, WordPress continuerà a ottimizzare le performance, utilizzando tecnologie come AMP (Accelerated Mobile Pages) e migliorando la gestione di immagini e video per garantire che i siti siano sempre più veloci.

Inoltre, l’approccio headless di WordPress prenderà piede, permettendo di gestire i contenuti con WordPress e usare tecnologie avanzate per il front-end, offrendo esperienze utente dinamiche, ma senza perdere la praticità del CMS.

L’intelligenza artificiale giocherà un ruolo chiave, con strumenti che automatizzeranno operazioni come la scrittura di articoli o l’ottimizzazione SEO in tempo reale. Chatbot e assistenti virtuali integrati renderanno l’interazione con i visitatori ancora più semplice ed efficace.

La sicurezza continuerà ad essere una priorità. Vedremo l’introduzione di misure avanzate, come l’autenticazione a due fattori e il rilevamento di minacce attraverso l’AI, per garantire che i siti siano sempre ben protetti.

Infine, il tema della sostenibilità sarà sempre più rilevante. Gli sviluppatori di WordPress si concentreranno sulla creazione di siti che consumino meno energia e risorse, utilizzando soluzioni di hosting ecologiche e design ottimizzati per ridurre l’impatto ambientale.

In conclusione, il 2025 vedrà WordPress evolversi in modo significativo, con miglioramenti su tutti i fronti: personalizzazione, velocità, sicurezza e sostenibilità. Sarà una piattaforma ancora più potente e pronta a soddisfare le esigenze di un mondo digitale in continua trasformazione.