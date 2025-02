[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Whatsapp non funziona, ecco cosa succede

Come ogni Whatsapp down che si rispetti, è in forte crescita l’hastag #Whatsappdown su X, la piattaforma di riferimento per contestare il mancato funzionamento del social di messaggistica istantanea.

Dalle 16.35 circa, Whatsapp ha smesso di funzionare in mezzo mondo.

Venerdì 28 febbraio verrà ricordata come l’ennesima data, la prima del 2025, di Whatsapp Down,