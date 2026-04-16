Voucher sport da 500 euro, anche fino a Isee da 50mila: ma non è uguale in tutta Italia

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Un contributo fino a 500 euro per far praticare sport ai più giovani: è questa la misura attiva nel Lazio che sta attirando l’attenzione di molte famiglie. Ma attenzione: non si tratta di un bonus nazionale uguale per tutti. Il voucher sportivo cambia da regione a regione, con regole, requisiti e modalità di accesso differenti.

Come funziona il voucher sport nel Lazio

Nel Lazio il contributo è destinato a bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni residenti sul territorio. Il valore massimo è di 500 euro per ogni beneficiario, utilizzabile per attività sportive presso associazioni e società accreditate.

L’obiettivo è rendere lo sport accessibile a tutti, con particolare attenzione alle famiglie in difficoltà economica. Non a caso, il bando prevede priorità per i nuclei con maggiori fragilità sociali.

Un aspetto rilevante riguarda la platea: il contributo può arrivare anche a famiglie con ISEE fino a 50mila euro, ampliando notevolmente il numero dei potenziali beneficiari.

Come presentare domanda

Le richieste non si fanno direttamente presso palestre o associazioni, ma attraverso piattaforme ufficiali online. In particolare, il riferimento principale è il portale di Sport e Salute, dove vengono pubblicati bandi, graduatorie e aggiornamenti.

Per accedere è necessario utilizzare strumenti di identità digitale come SPID o Carta d’Identità Elettronica.

Dove informarsi:

sito ufficiale Sport e Salute (sezione voucher sport)

portale Regione Lazio

piattaforma bandi online dedicata

Le domande vengono generalmente valutate tramite graduatorie e in base ai requisiti economici e familiari.

Il caso Roma: requisiti diversi

Accanto al bando regionale, esistono anche iniziative locali. È il caso del Comune di Roma, che ha attivato propri voucher sportivi con criteri specifici.

Ad esempio:

età tra 5 e 16 anni

residenza nel Comune di Roma

ISEE fino a 40mila euro

In questo caso, le domande vengono presentate attraverso il sito istituzionale del Comune e seguono una procedura autonoma rispetto al bando regionale.

Non solo Lazio: bandi diversi in tutta Italia

Uno degli aspetti più importanti da chiarire è che il voucher sport non è una misura nazionale unica. In Italia, infatti, questi contributi vengono attivati a livello regionale o locale.

Alcuni esempi:

nel Lazio il contributo arriva fino a 500 euro ed è rivolto alle famiglie

in altre regioni, come Molise o Calabria, esistono iniziative simili ma con modalità e destinatari differenti

ma con modalità e destinatari differenti in alcuni casi i fondi sono destinati alle associazioni sportive, non direttamente ai cittadini

Questo significa che requisiti, importi e tempistiche possono cambiare sensibilmente da territorio a territorio.

Dove trovare i bandi aggiornati

Per chi è interessato, il consiglio è monitorare costantemente i canali ufficiali. I principali punti di riferimento sono:

sito della propria Regione (sezione bandi o sport)

piattaforme nazionali come quella di Sport e Salute

siti dei Comuni, soprattutto nelle grandi città

Molti bandi hanno finestre temporali limitate e vengono pubblicati in periodi specifici dell’anno, quindi è fondamentale restare aggiornati.

E in Puglia? Misure attive ma senza continuità

Anche in Puglia il tema dei voucher sportivi esiste, ma con caratteristiche diverse rispetto al Lazio. La Regione ha infatti introdotto una legge specifica per sostenere l’attività sportiva dei minori, prevedendo contributi economici per le famiglie con redditi medio-bassi.

Nel 2025 è stato attivato un bando dedicato, con uno stanziamento complessivo di circa 400mila euro, finalizzato a coprire le spese di iscrizione e partecipazione a corsi sportivi per ragazzi tra i 6 e i 18 anni.

Tuttavia, a differenza del Lazio, al momento non risulta un programma stabile e continuativo con importi elevati come i 500 euro per famiglia. I bandi vengono pubblicati in modo discontinuo e con risorse più limitate, spesso legate a specifiche annualità o fondi disponibili.

Per questo motivo, in Puglia si resta in attesa di nuovi avvisi: l’invito per le famiglie è monitorare costantemente i portali ufficiali regionali, dove vengono pubblicati aggiornamenti su bandi e opportunità legate allo sport.

Un’opportunità concreta, ma territoriale

Il voucher sport da 500 euro rappresenta una misura concreta per sostenere le famiglie e incentivare l’attività fisica tra i più giovani. Tuttavia, è importante evitare equivoci: non si tratta di un bonus valido ovunque allo stesso modo.

Ogni territorio ha le sue regole. E per non perdere l’opportunità, la prima cosa da fare è verificare cosa prevede il proprio Comune o la propria Regione.