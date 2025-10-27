Spettacolo Italia

Vladimir Luxuria contro Selvaggia Lucarelli sulla D’Urso

Vladimir Luxuria si inserisce nel vivace duello tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso, difendendo quest’ultima e criticando la blogger.

27 Ottobre 2025
Luxuria alla Lucarelli: “Eri concorrente di un reality della D’Urso”

Attraverso un post su Instagram, Luxuria ha ricordato che nel 2006, Lucarelli partecipò come concorrente al reality “La Fattoria”, condotto proprio da Barbara D’Urso, e fu eliminata. La sua didascalia sottolineava come la stessa Lucarelli avesse definito “trash” la carriera di D’Urso, mettendo in discussione l’ipocrisia di tale giudizio. La risposta di Luxuria è arrivata dopo un acceso scambio tra le due nel contesto di “Ballando con le Stelle”, dove Lucarelli giudica Barbara D’Urso, ora concorrente, mentre quest’ultima ha reagito in modo deciso. Il post di Luxuria ha raccolto circa mille commenti, con molti utenti che hanno criticato l’uso di un episodio del 2006 per giudicare una carriera lunga e complessa. Altri, invece, hanno apprezzato il confronto e auspicato un ritorno alla centralità del ballo nel programma, criticando la giuria attuale.

