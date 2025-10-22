Selvaggia Lucarelli contro Caterina Balivo: il caso Vinted scatena la bufera, ecco cosa è successo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Negli ultimi giorni i social sono diventati il palcoscenico di un acceso scambio tra Caterina Balivo e Selvaggia Lucarelli, due donne forti e amatissime dal pubblico ma dal carattere tutt’altro che accomodante. Tutto è iniziato da un articolo pubblicato da Lucarelli nella sua newsletter Valetutto, in cui la giornalista ha commentato in modo ironico la scelta della conduttrice di Rai 1 di vendere le proprie scarpe su Vinted.

Un gesto che, secondo la Lucarelli, avrebbe “un retrogusto sospetto”. Da lì, una serie di frecciatine incrociate ha acceso la miccia, trasformando un episodio apparentemente leggero in uno dei gossip più commentati della settimana.

Ma cosa ha scritto esattamente Selvaggia? E come ha risposto Caterina? Quali sono i motivi reali dietro questo botta e risposta digitale che ha catturato l’attenzione del pubblico e dei fan? Scopriamolo insieme.

Le accuse di Selvaggia Lucarelli a Caterina Balivo: la scintilla del caso Vinted

Il tutto nasce da un post firmato Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter, dove la giornalista ha commentato con tono pungente alcune inserzioni di Caterina Balivo su Vinted. Secondo la Lucarelli, le foto mostravano scarpe griffate ma con segni di usura evidenti, e da qui è partita la provocazione: perché una conduttrice di successo come Balivo avrebbe deciso di vendere scarpe usate?

Selvaggia ha insinuato, con la consueta ironia, che dietro la scelta potesse esserci un riferimento ammiccante al mondo dei feticisti dei piedi. Una frase che, com’era prevedibile, ha scatenato una valanga di reazioni, dividendo il pubblico tra chi ha trovato la critica eccessiva e chi ha apprezzato il sarcasmo della giornalista.

premesso che per me la Balivo è uno degli esseri più insignificanti ed antipatici del palinsesto nazionale, va detto, la Lucarelli riesce a farmi difendere l'indifendibile perché è davvero una acida Wannabe che non trova appagamento del ragazzino vegano e vive sparlando di altre. pic.twitter.com/4Q6G91ME9n — Caustrico (@itrichi) October 18, 2025

Lucarelli non è nuova a commenti taglienti verso i personaggi dello spettacolo. Tuttavia, toccare una figura popolare e amata come la Balivo ha amplificato l’eco mediatico. L’articolo è diventato virale in poche ore, rilanciato su X (Twitter), Instagram e TikTok, alimentando il dibattito sulla sottile linea tra ironia e body shaming.

La replica di Caterina Balivo: la frecciata elegante che accende la polemica

Caterina Balivo ha scelto di non rispondere direttamente, ma il messaggio è arrivato forte e chiaro. In una delle sue Instagram Stories, mentre commentava la nuova serie Sandokan, ha scritto:

“Mi piace vedere persone talentuose che risplendono di luce propria, e non di quella riflessa degli altri.”

Una frase elegante ma chiaramente diretta a Selvaggia Lucarelli, che non ha perso tempo nel coglierne il senso.

Dietro le parole di Caterina si legge la volontà di difendere la propria immagine senza scendere nello scontro diretto. La conduttrice de La Volta Buona ha preferito rispondere con ironia e stile, lasciando che fossero i fan a interpretare. E in effetti, i commenti sotto i suoi post si sono riempiti di messaggi di sostegno e applausi, con molti che hanno apprezzato la sua classe nel non cedere alla polemica.

Il botta e risposta social: ironia, sarcasmo e la reazione del pubblico

Come prevedibile, Selvaggia Lucarelli non è rimasta in silenzio. La giornalista ha replicato via Instagram, pubblicando una storia con la scritta:

“Dai, non rosicare. Fai un programma che vive della luce riflessa degli altri, compresa la mia. Che poi la luce riflessa sarebbero le tue scarpe zozze?”

Un commento ironico e provocatorio, che ha riacceso il dibattito.

Il pubblico si è diviso. Da una parte i sostenitori della Lucarelli, che hanno visto nella sua satira una forma di libertà d’espressione; dall’altra i fan di Caterina, convinti che l’attacco fosse gratuito e poco elegante.

Nel frattempo, i social si sono riempiti di meme, parodie e commenti divertiti: segno che il confronto tra due donne così diverse, ma entrambe forti e influenti, ha toccato un nervo scoperto del mondo dello spettacolo.