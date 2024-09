Vitulano Drugstore Manfredonia, Pezzin e Dovara: “Certi di dare il massimo”

Gli ultimi due nuovi arrivati annunciati dal Vitulano Drugstore Manfredonia condividono parecchi punti in comune: sia Riccardo Pezzin che Daniele Dovara sono stati rivali nei PlayOff di Serie A2 Élite, talenti desiderosi di tornare in Serie A e che lo faranno con la formula del prestito (con diritto di riscatto il primo dalla Lazio, semplice il secondo dai campioni d’Italia della META Catania).

Due talenti che si sposano pienamente con le volontà della dirigenza, degli sponsor e di mister David Ceppi con tutto il suo staff. Il duo italiano è stato raggiunto dall’area comunicazione del club ed entrambi hanno rilasciato le loro prime dichiarazioni come giocatori sipontini.

Alla sua prima esperienza fuori dal territorio capitolino, le sensazioni percepite da Pezzin per la sua nuova avventura sono particolarmente intense: “Sono stato convinto dal fatto di poter giocare in un club importantee dare il mio contributo per primeggiare. Sarà un’avventura bella e stimolante. Sono certo che insieme ai miei compagni di squadra lavoreremo bene per dare il massimo della soddisfazione ai nostri tifosi e alla società. Sto provando forti emozioni nell’affrontare questa sfida e sono molto determinato a lavorare duramente con un gruppo forte e ben assortito per raggiungere tutti i nostri obiettivi. Ho trovato un ambiente professionale dove ho subito percepito la grande attenzione ai particolari e al lavorare nella giusta direzione per esaltare al massimo le qualità di noi calciatori a beneficio di una squadra coesa e ben organizzata.”

Dopo la scorsa stagione con il Città di Melilli, Dovara vuole tornare ad esprimersi ai massimi livelli, con il pensiero anche verso la Nazionale Italiana già raggiunta in passato: “Sono stato convinto a venire a Manfredonia perché, vivendola da avversario lo scorso anno, ho visto una squadra ben organizzata e soprattutto un mister a cui piace molto lavorare e farlo bene. Ovviamente anche il grande pubblico e tutti i tifosi che già nella scorsa stagione ho avuto il piacere di vedere sono stati un motivo in più per fare parte di questa grande famiglia. Il ritorno in Serie A ci voleva, ringrazio il mister e la società per avermi dato l’opportunità di rimettermi in gioco nella massima categoria, era il mio obiettivo personale. L’ambiente sembra molto bello, i tifoso molto calorosi, la città stupenda e la società si vede che ha buone intenzioni. Come prima idea che mi sono fatto, sono molto fiducioso verso tutte le componenti e spero che faremo bene raggiungendo gli obbiettivi prefissati.”

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: META Catania e Lazio C5

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia