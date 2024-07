Vitulano Drugstore Manfredonia: Murgo giocherà la Serie A

Un sogno coltivato nel corso del tempo, accompagnato da un percorso di crescita e responsabilizzazione, che finalmente si tramuta in realtà: Michele Murgo giocherà la Serie A New Energy nella stagione 2024/25 e lo farà con la maglia della sua città, ovvero quella del Vitulano Drugstore Manfredonia.

Per la dirigenza, gli sponsor e lo staff, quella del manfredoniano è stata una delle conferme prioritarie. Sotto la gestione di mister David Ceppi, il tanto fantasioso quanto grintoso laterale ha fatto quel passo in più per poter dare un contributo determinante nella massima categoria, crescendo significativamente.

Con un solo intervallo in prestito in categorie minori, il classe ’98 ha sempre militato in club sipontini: dal vivaio alla prima squadra del Vitulano Drugstore. Passando per promozioni e momenti difficili, la fedeltà di Michele è stata premiata dal ruolo di vice-capitano nella scorsa stagione, giocando la Finale PlayOff di Faenza con la fascia al braccio.

La società, certa che nel frattempo i meravigliosi tifosi daranno felice risposta a questa notizia riguardante uno dei loro idoli, comunica che nei prossimi giorni seguiranno le dichiarazioni di Murgo.

