Vitulano Drugstore Manfredonia: Glielmi e Zullo ai saluti

La società Vitulano Drugstore Manfredonia comunica che il prestito di Samuele Glielmi non verrà rinnovato e che Daniele Zullo non farà parte della rosa nella stagione 2024-25.

Arrivato con aspettative e fiducia nonostante la giovane età, l’estremo difensore campano ha offerto, con le sue parate, un contributo fondamentale alla promozione in Serie A. Tra tutti i grandiosi interventi, indimenticabili i tiri di rigore intercettati nella finale di Faenza.

Un percorso di prestazioni in crescita per il pometino, risultando man mano decisivo: oltre ad essere il capocannoniere dei PlayOff di Serie A2 Élite, l’arciere si è sempre sacrificato per la squadra in ogni situazione, svolgendo un ruolo di rilievo.

Ai due giocatori un sentito ringraziamento per l’impegno e la professionalità nella stagione appena terminata e i più grandi auguri per il futuro.

Foto: Lucia Melcarne

Comunicato: Alessandro Leone

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia