Vitulano Drugstore Manfredonia, due under nella Macroarea Sud della Future Cup

Manca un solo allenamento selettivo prima di avere le rose ufficiali della Futsal Future Cup 2024, nuova edizione della più prestigiosa competizione giovanile in Italia (in passato trasmessa anche su Sky Sport). Dalle selezioni locali si è andati man mano a scremare: oggi si è arrivati agli elenchi delle Macroaree e, in quella del Sud, figurano ancora due giocatori del Vitulano Drugstore Manfredonia.

Neanche il tempo di festeggiare la conquista della Serie A: Dominick Manzella e Giuseppe Colangelo, giovedì 6 giugno al PalaFerraro di Cosenza, si giocheranno una enorme opportunità per la loro crescita. I responsabili sono Francesco Novello, l’allenatore Sebastiano Alfio Giuffrida, il collaboratore Rocco Suriano e il preparatore dei portieri Salvatore Lo Gatto.

La società non può fare altro che rinnovare i complimenti ai suoi tesserati e i migliori auguri per questa nuova, gigantesca chance che si somma ad una stagione semplicemente memorabile.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Federico Guerra

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia