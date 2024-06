Vitulano Drugstore Manfredonia, Colangelo ufficialmente in Future Cup

Dopo svariati raduni selettivi lungo tutto il meridione, con una soglia di sbarramento sempre più alta e una competitività sempre maggiore, finalmente il Vitulano Drugstore Manfredonia può comunicare un’eccezionale notizia: Giuseppe Colangelo farà parte della Kinto Futsal Future Cup.

L’evento, giunto alla sua terza edizione e vantando in passato anche trasmissioni su Sky Sport, si conferma già in anticipo tra i più importanti appuntamenti giovanile dell’anno. Dal 24 al 26 giugno, presso il PalaFlaminio di Rimini, alcuni tra i più promettenti giocatori d’Italia si affronteranno, divisi in quattro macroaree. I protagonisti avranno anche la possibilità di far parte della Nazionale Sperimentale Under 19.

Inserito nella Macroarea Sud sotto la guida del tecnico Sebastiano Giuffrida, il sipontino Giuseppe Colangelo è stato selezionato dalla Divisione Calcio a 5 per partecipare ad uno spot pubblicitario per il Main Sponsor dell’evento, Kinto. Il video ha avuto una grande diffusione sui social network e vanta già decine di migliaia di visualizzazioni. Le riprese sono state effettuate presso il PalaFlorio di Bari nel giorno che ha visto il Bitonto Femminile alzare il suo secondo scudetto consecutivo. La Puglia sta vivendo uno straordinario momento all’apice del futsal italiano e trova nel Vitulano Drugstore Manfredonia il suo maggiore rappresentante maschile.

Dopo una stagione da elemento fondamentale dell’Under 19 che ha raggiunto sorprendenti risultati, arriva ora la chance per Giuseppe Colangelo di mettersi in mostra su un palcoscenico di rilievo in un contesto di alto livello. Il Vitulano Drugstore Manfredonia non può che congratularsi con il suo tesserato per la convocazione e gli augura di trarre il massimo da questa esperienza. Per la società, arrivare sulle vette più alte anche con elementi del proprio settore giovanile rappresenta motivo di grande orgoglio.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Lucia Melcarne

Grafica: Federico Guerra

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia