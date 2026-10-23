Sport Manfredonia
Virtus Francavilla -Manfredonia a Pina di Como
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Virtus Francavilla -Manfredonia a Pina di Como
Sarà il Sig. Andrea Kilian Pina della sezione di Como a dirigere la 9ª giornata di Serie D in programma domenica 25/10/2026 alle ore 16:00 contro la Virtus Francavilla alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana.
Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti:
Sig.Nicolo’ Matteo Presta della sezione di Cosenza e dal Gianmarco Amato della sezione di Aprilia.
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