Viola come il Mare 2 quando? tra Can Yaman e Francesca Chillemi un nuovo personaggio

Viola come il Mare 2 è sempre più vicino il ritorno del bellissimo Can Yaman e della sensualissima Francesca Chillemi su Canale 5. Tutti i fan attendono con ansia il ritorno della serie che ha appassionato milioni di italiani. Le nuove puntate sono state girate ed ora sono in fase di montaggio, nel frattempo Mediaset ha annunciato la data dell’uscita della seconda stagione, dopo il successo della passata stagione.

Viola come il Mare 2, c’è la data di uscita

Come i fan di Viola come il Mare 2 sanno le puntate sono state chiuse da tempo e registrate tempo fa ed ora Mediaset finalmente ha annunciato l’uscita su Canale 5 della seconda stagione della serie con protagonisti Can Yaman che interpreta Francesco Demir e da Viola Vitale interpretata dalla bravissima Francesca Chillemi. In realtà nei mesi scorsi si sono succeduti vari gossip suoi due protagonisti della serie. Sono stati protagonisti di atteggiamenti equivoci e sguardi intensi. Poi l’allontanamento improvviso forse frutto di una discussione o di incomprensioni. Oppure una scelta voluta per tutelare i loro cari.

La seconda stagione della fortunata serie è sempre ambientata a Roma con spostamenti in Sicilia. Ovviamente i fan si chiedono se l’amore sbocciato tra Viola e Demir potrà avere seguito o se dovrà interrompersi per la scoperta di essere fratellastri? I beninformati sostengono che nella nuova serie entrerà in scena un nuovo personaggio che potrebbe destabilizzare la coppia.

Can Yaman sarà presto il protagonista del remake di Sandokan, la storica serie Rai degli anni Settanta girata da Kabir Bedi. Nel frattempo Viola come il mare 2 verrà trasmesso su Canale 5 dal 24 aprile 2024, non si sa ancora se Mediaset deciderà di pubblicare l’intesa serie su Mediaset Infinity oppure se la manderà in onda settimanalmente come fanno per la precedente stagione. In effetti è sempre più complesso decidere se rendere la serie completamente fruibile in streaming o se lasciarla alla TV tradizionale. Appuntamento quindi il prossimo 24 aprile su Canale 5