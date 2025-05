[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vieste accoglie i Minisindaci dei Parchi d’Italia: giovani leader per un futuro sostenibile

Il 21 maggio 2025, Vieste si prepara ad accogliere con entusiasmo il XXII Convegno Nazionale dei Minisindaci dei Parchi d’Italia, un evento che celebra l’impegno civico e ambientale delle giovani generazioni. Organizzato nell’ambito del progetto scolastico “Coloriamo il nostro futuro”, il convegno coinvolge oltre 60 scuole italiane situate all’interno dei parchi nazionali e regionali, promuovendo la consapevolezza ambientale e la partecipazione attiva dei ragazzi nella vita pubblica.

Durante la giornata del 21 maggio, i minisindaci avranno l’opportunità di esplorare le bellezze naturali e culturali di Vieste, partecipando a visite guidate e attività educative focalizzate sulla sostenibilità e la tutela del patrimonio ambientale. L’evento rappresenta un’occasione unica per i giovani di confrontarsi, condividere esperienze e proporre nuove idee per la valorizzazione delle aree protette del nostro Paese.

L’amministrazione comunale di Vieste si mostra da sempre attenta alla promozione del turismo sostenibile e all’innovazione tecnologica. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di sviluppo turistico che coniuga tradizione e innovazione, posizionando Vieste come modello di accoglienza.

«Accogliere i minisindaci dei Parchi d’Italia a Vieste – dichiara l’assessora alla Cultura, Istruzione e Turismo Graziamaria Starace – significa investire nel futuro, offrendo ai giovani un’occasione concreta per sentirsi parte attiva della comunità e del territorio. Sostenere esperienze come questa è per noi un modo per coltivare cittadinanza consapevole, amore per l’ambiente e senso di responsabilità collettiva».

Il convegno dei minisindaci si inserisce perfettamente in questo contesto, rafforzando il legame tra le giovani generazioni e il territorio, e sottolineando l’importanza dell’educazione ambientale e della cittadinanza attiva, obiettivi fondamentali della nostra scuola IC Rodari Alighieri Spalatro.

Vieste si conferma così non solo come meta turistica d’eccellenza, ma anche come luogo di formazione e crescita per i cittadini di domani.

Referenti del progetto

Prof.ssa Ida Patrizia Grassi e Grazia Scigliano