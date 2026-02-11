[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vico, il Paese dell’Amore e degli Agrumi – 13 • 14 • 15 febbraio 2026.

Tra vicoli, luci calde e profumo d’agrumi, Vico celebra San Valentino con un programma che unisce fede, tradizione, turismo e comunità. La Solennità di San Valentino e l’anima spirituale. Un progetto costruito con il lavoro dell’Amministrazione Comunale, per valorizzare Vico come paese dell’amore e degli agrumi, nel segno della continuità e di una visione aperta al futuro.

PROGRAMMA CIVILE – TERRARANCIA

Venerdi 13 febbraio 17.00 – Laboratorio di pasticceria per coppie e non 18.00 – Inaugurazione Mercatino di Terrarancia (proseguira fino alle ore 22.00 di domenica 15 febbraio)

Sabato 14 febbraio – San Valentino 10.30 – Apertura Mercatino 16.00 – Perdersi tra i vicoli dell’amore 17.00 – Laboratorio artistico a tema agrumi 18.30 – Aperitivo street food 18.30 – Balconi sonanti 20.30 – Cene romantiche a lume di candela e agrumi

Domenica 15 febbraio 10.30 – Apertura Mercatino 10.00 – Passeggiata negli agrumeti + Calici solidali 17.00 – Laboratorio di liquori a base di agrumi

PROGRAMMA RELIGIOSO – SABATO 14 FEBBRAIO Chiesa Madre – Vico del Gargano 09.00 – Santa Messa 10.30 – Solenne Celebrazione Eucaristica 11.30 – Solenne Processione e benedizione degli agrumeti 18.00 – Santa Messa e benedizione dei fidanzati 19.00 – Concerto della Fanfara dell’Aeronautica Militare Vico ti aspetta.