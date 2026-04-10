Vertenza Casa Sollievo della Sofferenza: Sindacati in conferenza stampa contro il mancato rinnovo contrattuale e il rischio di dumping contrattuale
Vertenza Casa Sollievo della Sofferenza: Sindacati in conferenza stampa contro il mancato rinnovo contrattuale e il rischio di dumping contrattuale
Per illustrare i dettagli di questa complessa vertenza e le prossime tappe della lotta sindacale, è stata indetta una conferenza stampa per lunedì 13 aprile 2026, alle ore 10:00, presso il Salone della CGIL di Foggia in via della Repubblica, 68
FOGGIA – La tensione intorno al futuro della “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo raggiunge un punto di rottura.
Le segreterie territoriali di FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, FIALS e NURSING UP denunciano con forza una situazione ormai insostenibile, che vede i lavoratori dell’istituto stretti tra il mancato riconoscimento dei propri diritti economici e una preoccupante avvertimento di “declassamento” contrattuale.
Al centro della disputa c’è il mancato rinnovo del CCNL Sanità Pubblica 2022/24 e il conseguente blocco degli arretrati contrattuali.
Una situazione già critica, aggravata dall’ultima, gravissima presa di posizione dell’Azienda: la proprietà ha infatti prospettato che, alla notifica del primo decreto ingiuntivo, scatterà a partire da giugno il passaggio forzato al CCNL Sanità Privata (ARIS AIOP).
Di fronte a quello che le organizzazioni sindacali definiscono un vero e proprio tentativo di condizionamento, la risposta dei lavoratori non si è fatta attendere.
Le OO.SS., forti del mandato ricevuto dall’assemblea, hanno ratificato la decisione di proseguire con determinazione le azioni giudiziarie.
Non sarà accettato alcun baratto tra il recupero delle spettanze dovute e la tutela del perimetro contrattuale della sanità pubblica.
Per illustrare i dettagli di questa complessa vertenza e le prossime tappe della lotta sindacale, è stata indetta una conferenza stampa per lunedì 13 aprile 2026, alle ore 10:00, presso il Salone della CGIL di Foggia in via della Repubblica, 68.
La mobilitazione si sposterà poi sul campo il giorno successivo: martedì 14 aprile 2026, dalle ore 08:30 alle ore 11:00, si terrà un sit-in di protesta nel piazzale adiacente all’ingresso dell’Ospedale a San Giovanni Rotondo.
I sindacati tengono a precisare che la manifestazione di protesta si svolgerà in modo da preservare la viabilità stradale e garantire il regolare accesso sanitario alla struttura.
È il momento di dire basta a condizionamenti inaccettabili sulla pelle dei lavoratori, dichiarano unitariamente i rappresentanti sindacali.
L’eccellenza di Casa Sollievo si regge sul sacrificio e sulla professionalità di chi ci lavora ogni giorno.
Difendere il loro contratto significa difendere la dignità del lavoro e la qualità delle cure.