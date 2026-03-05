Verissimo, ospiti del 7 e 8 marzo 2026: chi arriva nel weekend da Silvia Toffanin

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il weekend di Verissimo del 7 e 8 marzo 2026 si prepara a regalare nuove storie, emozioni e volti molto attesi dal pubblico di Canale 5. Il salotto di Silvia Toffanin continua a essere uno degli appuntamenti più seguiti del fine settimana, grazie alla capacità della conduttrice di alternare leggerezza e racconto personale, dando spazio tanto ai protagonisti dello spettacolo quanto a figure che arrivano da sport, musica e attualità.

Le due puntate del weekend offriranno interviste diverse tra loro, con ospiti che hanno molto da raccontare. Chi vedremo in studio? Quali momenti segneranno le nuove puntate? E come seguire tutto anche in streaming? Scopriamolo insieme.

Gli ospiti di Verissimo del 7 marzo 2026

La puntata di sabato 7 marzo è ancora in aggiornamento, ma le prime anticipazioni indicano che la redazione sta lavorando a un cast ricco di volti molto discussi nelle ultime settimane. La formula del sabato, ormai consolidata, punta su interviste più intime, spesso legate a percorsi personali o a momenti di svolta nella vita degli ospiti.

Gli ospiti di Verissimo dell’8 marzo 2026: spazio alla musica di Sanremo

La puntata di domenica 8 marzo avrà un taglio più musicale, grazie alla presenza di due artiste reduci dal Festival di Sanremo 2026. In studio arriveranno Serena Brancale e Ditonellapiaga, entrambe protagoniste sul palco dell’Ariston con brani che hanno attirato l’attenzione del pubblico e della critica.

La domenica di Verissimo è spesso dedicata ai volti più popolari del momento, e la scelta di ospitare due artiste sanremesi conferma la volontà del programma di raccontare da vicino i percorsi musicali più interessanti della stagione.

Serena Brancale porterà la sua energia e la sua vocalità riconoscibile, mentre Ditonellapiaga racconterà il suo ritorno al Festival dopo il successo dei suoi progetti discografici più recenti.

Le due interviste offriranno spazio non solo alla musica, ma anche ai retroscena del Festival, alle emozioni vissute sul palco e ai progetti futuri delle artiste. Un appuntamento che gli appassionati di Sanremo non vorranno perdere.

Come seguire Verissimo in tv e in streaming

Le puntate del 7 e 8 marzo 2026 andranno in onda su Canale 5, come sempre nel pomeriggio del weekend.

Chi non potrà seguire la diretta potrà recuperare tutto su Mediaset Infinity, dove le interviste vengono caricate integralmente e sono disponibili gratuitamente. La piattaforma permette anche di rivedere i momenti più emozionanti, grazie a clip dedicate e contenuti extra che accompagnano ogni puntata.

La possibilità di seguire Verissimo in streaming ha ampliato ulteriormente il pubblico del programma, che oggi viene visto non solo in tv ma anche da smartphone e tablet, rendendo il salotto di Silvia Toffanin uno degli spazi più riconoscibili dell’intrattenimento Mediaset.