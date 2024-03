Verissimo, gli ospiti di oggi e domani: fan in visibilio

Silvia Toffanin è pronta ad accogliere i suoi ospiti nel salottino di Verissimo. Nel corso delle puntate di sabato e domenica 16 e 17 marzo, la conduttrice avrà modo di intervistare tanti personaggi importanti del mondo dello spettacolo. La prima ospite sarà Rose Villain, la cantante che ha incantato il pubblico a Sanremo 2024 con il suo brano “Click boom”. Dal mondo del Grande Fratello arriva Grecia Colmenares, eliminata dopo aver trascorso sei mesi nella Casa, pronta a condividere le sue esperienze con il pubblico.

A Verissimo fa il suo ingresso Mew, una delle allieve più talentuose di “Amici”, che ha recentemente lasciato il programma di Canale 5. Nel salotto di Silvia Toffanin si uniscono anche volti noti come Fabio Canino, Monica Leofreddi e Juliana Moreira, pronti a intrattenere e a condividere storie ed emozioni.

Verissimo, gli ospiti di domenica 17 marzo

Nella puntata successiva, in onda domenica 17 marzo, l’attenzione si focalizza su Patrick Zaki, lo studente egiziano attivista per i diritti umani, il quale ha toccato il cuore del pubblico con la sua toccante testimonianza nel programma “Sogni e illusioni di libertà”, condividendo la sua drammatica esperienza di detenzione e lotta per la giustizia.

Tra gli ospiti in studio spicca la presenza di Carolina Marconi insieme alla mamma Soraya, pronte a condividere momenti di intimità e riflessione con il pubblico. La musica è protagonista con esibizioni da parte di artisti di spicco come Nino D’Angelo e Stash, il carismatico leader dei The Kolors, che promettono di regalare emozioni e vibrazioni indimenticabili.

Come di consueto, lo spazio è dedicato anche alla rubrica “Terra Amara”, che questa settimana accoglie Bülent Polat, noto per il suo ruolo di Gaffur nella serie di successo di Canale 5, accompagnato dalla giovane e talentuosa Neva Pekoz, interprete di Uzum, pronti a condividere i retroscena e le emozioni legate alla produzione della serie.