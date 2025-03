Valentina Ferragni si è separata da Matteo Napoletano? Lei spiega tutto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Valentina Ferragni ha chiarito le voci sulla sua presunta rottura con Matteo Napoletano, smentendo categoricamente i gossip. Tutto è nato da un video su Tik Tok in cui l’influencer, figlia di genitori divorziati, ha espresso una visione disincantata sull’amore eterno.

Valentina Ferragni smentisce la separazione

I fan avevano interpretato il video come un segnale di crisi nella sua relazione con Napoletano, ma Ferragni ha prontamente smentito, spiegando che le sue parole riflettevano solo la sua esperienza personale e non una situazione sentimentale attuale.

Attraverso una serie di domande e risposte su Instagram, Valentina ha chiarito: “Non mi sono lasciata, sono ancora con Matteo, va tutto benissimo”. Ha poi approfondito il suo punto di vista sull’amore, descrivendosi come una persona razionale ma anche romantica, che crede in relazioni durature, ma anche nella necessità di lasciarsi andare se la felicità individuale è a rischio.

Il video incriminato, con la didascalia “Quando cresci con genitori divorziati, non credi più all’amore eterno ma in fondo speri che sia per sempre”, aveva scatenato un’ondata di speculazioni. Tuttavia, la Ferragni ha rassicurato i suoi follower, confermando che la sua relazione con Napoletano è solida e felice