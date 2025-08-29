Uomini e Donne: tutte le novità, fari puntati su Gemma

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La stagione di Uomini e Donne si apre con il botto, e i riflettori sono tutti puntati sulla storica dama Gemma Galgani. Nella seconda registrazione delle puntate, la dama torinese si è fatta notare fin da subito, iniziando a conoscere un nuovo cavaliere, Pasquale. L’incontro ha già scatenato scintille, con l’immancabile e vivace confronto con l’opinionista Tina Cipollari.

Le novità del Trono Over

Le dinamiche del Trono Over non si fermano qui. C’è stato anche un acceso confronto tra due coppie che, dopo essere uscite insieme dal programma, si sono separate. Parliamo di Gloria Nicoletti e Guido Ricci, e di Cinzia Paolini e Antonio.

Tra i volti noti, è tornato a sorpresa dopo 16 anni l’ex tronista Federico Mastrostefano, ora in veste di cavaliere. Il suo interesse per la dama Rosanna ha subito animato il parterre, ma Rosanna ha preferito un’altra conoscenza.

Grande curiosità anche per i nuovi tronisti, Flavio e Cristiana, che hanno già iniziato a fare le loro prime scelte. Flavio, in particolare, ha avuto una buona intesa con le ragazze con cui è uscito, mentre ne ha eliminate altre. Anche Cristiana, dopo la sua esterna con Federico, ha deciso di ridurre il numero dei suoi corteggiatori, delineando così i primi passi di questa nuova avventura televisiva.