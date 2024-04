Uomini e Donne si ferma prima: ecco quando andrà in onda l’ultima puntata

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati dai telespettatori italiani. Ogni giorno le puntate del popolare dating show condotto da Maria De Filippi sono viste da oltre il 20% di share sui teleschermi di Canale 5. Con l’arrivo dell’estate tuttavia le vicende dei protagonisti del trono over e classico andranno in pausa per le meritate vacanze estive. Poche ore fa Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione riguardante Uomini e Donne. Secondo alcune indiscrezioni sul web il programma condotto da Maria De Filippi da lunedì al venerdì dalle ore 14:45 sui teleschermi di Canale 5 si fermerà prima. L’ultima puntata del noto dating show dovrebbe essere prevista a fine maggio.

L’ultima puntata di Uomini e Donne prevista per il 31 maggio

Tanti programmi andranno in pausa con l’arrivo dell’estate e tra questi c’è anche Uomini e Donne. Secondo alcune indiscrezioni l’ultima puntata del dating show condotto da Maria De Filippi è prevista per il 31 maggio. Per questa ragione, i tronisti saranno chiamati a fare la loro scelta nel corso delle prossime settimane. Discorso diverso, invece, per l’altro programma condotto dalla conduttrice sui teleschermi di Canale 5. Amici 23 dovrebbe concludersi il prossimo sabato 18 maggio dove verrà svelato il nome del vincitore della competizione. Per questo motivo, dal 20 maggio dovrebbero andare in onda puntate più lunghe de La promessa, la soap opera in onda subito dopo il daytime del talent show.