Uomini e Donne: Sara ha deciso di lasciare lo show?

La questione sul trono classico di Uomini e Donne torna al centro delle polemiche. Negli ultimi giorni sono emerse segnalazioni che parlano di un “accordo” tra la tronista Sara Gaudenzi e il nuovo corteggiatore Alessio, che metterebbero in discussione la sincerità del percorso nella trasmissione di Maria De Filippi. Queste voci, amplificate dai fan e da alcuni profili social non ufficiali, hanno fatto rapidamente il giro del web, facendo addirittura pensare a un possibile abbandono prematuro di Sara. Tuttavia, dalle anticipazioni più recenti non sembrano esserci conferme che la tronista stia per lasciare lo studio: anzi, il trono prosegue nonostante le tensioni e i dubbi.

Trono di Sara sotto accusa: cosa sappiamo

La fonte principale della speculazione arriva da alcuni rumor e segnalazioni pubblicati nelle ultime ore, secondo cui tra Sara Gaudenzi e Alessio – nuovo corteggiatore entrato nel programma qualche registrazione fa – ci sarebbe un accordo preesistente o un’intesa che avrebbe favorito il suo ingresso e il suo avvicinamento alla tronista.

In particolare, alcuni messaggi ricevuti da opinionisti e divulgati da profili dedicati alle anticipazioni della trasmissione affermano che Alessio avrebbe avuto una relazione con una ragazza fino a pochi giorni prima di partecipare a Uomini e Donne e che, pur entrando nello show, avrebbe mantenuto contatti non del tutto trasparenti. Secondo queste segnalazioni, il corteggiatore avrebbe proposto alla sua ex di continuare a vedersi nonostante la sua presenza in trasmissione, una circostanza che – se verificata – violerebbe lo spirito del format e getta ombre anche su Sara.

Queste voci hanno subito acceso il dibattito tra i fan, con alcuni spettatori convinti che la tronista possa sentirsi “incastrata” in una dinamica poco credibile, mentre altri – più cauti – vedono in tutto ciò semplici supposizioni senza prove concrete.

Sul fronte ufficiale, però, non ci sono state comunicazioni o conferme da parte della produzione di Uomini e Donne. Né Maria De Filippi né gli autori si sono espressi sull’ipotesi di un abbandono da parte di Sara, e dalle anticipazioni delle registrazioni recenti risulta che la tronista sia ancora presente in studio e pronta a proseguire il suo percorso.