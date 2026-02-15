Uomini e Donne: Martina Cardamone ancora innamorata di Flavio?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Martina Cardamone, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha recentemente risposto con decisione a una domanda insolita posta da alcuni follower sui social riguardo al suo rapporto con l’ex tronista Flavio Ubirti. La giovane, che non è stata scelta da Ubirti nella recente edizione del dating show di Maria De Filippi, ha voluto chiarire la sua posizione in merito a certi commenti e consigli ricevuti dal pubblico.

Uomini e Donne: il chiarimento di Martina Cardamone



Nel corso di una sessione di domande su Instagram, un’utente le ha suggerito di “andarsi a riprendere” Flavio, ora fidanzato con la corteggiatrice scelta Nicole Belloni, e di non lasciar cadere il passato. Martina non si è lasciata trascinare dalla provocazione e ha offerto una risposta matura e ferma sulla questione.

La Cardamone ha infatti spiegato ai suoi follower che non ha alcuna intenzione di “recuperare” una relazione con un uomo già impegnato: “Non andrei mai a riprendere un ragazzo che ha scelto un’altra persona”, ha dichiarato in modo chiaro, aggiungendo che non si considera una seconda scelta di nessuno. Una posizione che ha sottolineato la sua determinazione a guardare avanti invece di restare ancorata ad un episodio passato della sua vita televisiva e sentimentale.

Martina ha poi ampliato il suo pensiero sulla vita post-Uomini e Donne: ha affermato di essere una persona che vive nel presente e non si lascia bloccare da “paranoie o paure inutili”. Ha spiegato che, qualora in futuro dovesse succedere qualcosa con Flavio – un’ipotesi tutt’altro che auspicata da lei – il bene che gli vuole resterebbe, ma senza ossessioni o rimpianti e godendosi il momento così com’è.





