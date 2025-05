Uomini e Donne: Rosanna svela come sta procedendo la storia con Giuseppe

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Colpo di scena nella storia tra Giuseppe e Rosanna, la coppia che si era conosciuta nel salotto televisivo di Uomini e Donne. Purtroppo la vita quotidiana non avrebbe riservato piacevoli sorprese ai due. Alcuni utenti mormorano che ci sia già aria di crisi tra i due protagonisti del programma. Alcuni avrebbero incontrato l’ex cavaliere all’interno di un negozio, dov’è apparso stanco e provato di quanto successo con Rosanna. Giuseppe avrebbe ammesso la nascita di alcune discussioni che avrebbe minato il rapporto con l’ex dama. Una donna avrebbe rivelato a Lorenzo Pugnaloni di aver parlato con l’uomo, il quale avrebbe ammesso che con Rosanna le cose non andrebbero bene con queste parole: “Se non va bene, che fai torni in televisione? No cercherò la fidanzata fuori.” Secondo alcune indiscrezioni il cavaliere non avrebbe nessuna intenzione di tornare a Uomini e Donne a cercare l’amore.

Uomini e Donne, Rosanna è già in crisi con Giuseppe

A confermare la crisi con Giuseppe sono arrivate le parole di Rosanna. Proprio quest’ultima ha rilasciato delle dichiarazioni a Lorenzo Pugnaloni, ammettendo che le cose con il cavaliere sono ad un punto morto. L’ex dama avrebbe ammesso che la storia con l’ex cavaliere sarebbe già in crisi, tanto da non sapere se riusciranno a ritornare come prima. I due erano usciti solo poche settimane fa da Uomini e Donne, dove erano apparsi felici di vivere la storia d’amore lontani dalle telecamere. Una scelta che sembra non aver portato fortunata alla coppia siciliana, che sarebbe sempre più vicina a dirsi addio. La stagione del dating show si appresta a chiudere i battenti il prossimo venerdì 30 maggio sui teleschermi di Canale 5.