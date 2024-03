Uomini e Donne, pesanti accuse contro una dama: “Sentito aggredito”

Gemma Galgani è tornata protagonista di Uomini e Donne. Nei recenti appuntamenti, la dama di Torino ha fatto la conoscenza di Claudio, un signore distinto dai capelli grigi. I due sono usciti in esterna. Peccato che una volta in studio i due abbiano rivelato che l’uscita non è andata molto bene. Il cavaliere ha percepito freddezza da parte della dama di Uomini e Donne, tanto da arrivare a pensare che non fosse realmente interessata a frequentarlo. Anche Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno avuto la stessa idea, tanto da criticare pesantemente il comportamento di Gemma Galgani. Per questo motivo, l’opinionista ha sentenziato: “A te non piace dall’inizio. Vuoi solo allungare il brodo”.

Uomini e Donne, Claudio accusa Gemma Galgani di averlo aggredito

La dama di Uomini e Donne ha raccontato che al termine dell’esterna c’è stato un contatto fisico con Claudio, tanto da spifferare: “Ci siamo dati un bacio all’acqua di rose”. Parole che non sono piaciute affatto al cavaliere ha mosso una pesante accusa nei confronti della donna. L’uomo infatti ha tuonato: “Mi sono sentito aggredito. Lei è stata troppo dura, quindi me ne vado”. Maria De Filippi e Ida Platano a questo punto hanno criticato un po’ Gemma Galgani, che a sua volta ha fatto la conoscenza di Marco, un 51enne che ha contattato la redazione per conoscerla. La dama di Torino però non è rimasta colpita dal giovane cavaliere tanto da eliminarlo dopo aver scoperto che non ci sono affinità tra di loro.