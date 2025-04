Uomini e Donne, Natalia Paragoni aspetta un bambino?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’ultimo post di Natalia Paragoni su Instagram ha scatenato un vero e proprio dibattito tra i suoi follower. Le foto scattate durante la sua vacanza ai Caraibi con il compagno Andrea Zelletta e la figlia Ginevra hanno alimentato il sospetto di una seconda gravidanza.

Il post incriminato di Natalia Paragoni

Natalia, solita condividere momenti della sua vita con i fan, ha postato diverse immagini dalla spiaggia, accompagnate dalla didascalia: “Se non lo sapevate il mio colore preferito è l’azzurro”. Le sue forme, evidenziate dal bikini, e il cuore azzurro aggiunto al post hanno insospettito i follower.

Molti si sono chiesti se Natalia fosse incinta, ipotizzando l’arrivo di un maschietto. Tuttavia, alcuni hanno invitato alla cautela, ricordando che ci possono essere diverse ragioni per un addome più pronunciato e sottolineando l’importanza della delicatezza.

Andrea e Natalia non hanno commentato le voci, lasciando i fan nell’incertezza. La coppia, che ha già una figlia, non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.