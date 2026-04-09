Uomini e Donne, Mario Lenti rivela: “Ecco perché ho abbandonato il trono over”

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Mario Lenti è stato tra i protagonisti di quest’edizione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi sui teleschermi di Canale 5. Dopo mesi sempre al centro dell’attenzione, ecco che l’uomo ha deciso di lasciare il programma. Nei giorni scorsi, l’ex cavaliere ha rilasciato un’intervista al format Casa Lollo dove ha svelato i motivi che l’hanno portato ad abbandonare il trono over. Mario Lenti ha spiegato: “Sono uscito perché avevo del lavoro in sospeso e ho chiesto alla redazione se mi lasciavano due o tre settimane, poi in questo periodo ho avuto l’occasione di conoscere una bella persona che tutt’ora sto frequentando e questo è il motivo per cui non ritorno in trasmissione.” L’uomo ha aggiunto: “Ci sentivamo ogni tanto, poi ha saputo che sono uscito fuori, abbiamo approfondito, ci siamo incontrati e per adesso ci stiamo conoscendo”

Uomini e Donne, Mario Lenti parla di Gemma Galgani

Sempre a Casa Lollo, Mario Lenti ha parlato anche di Gemma Galgani, ormai figura storica di Uomini e Donne. Nel corso di quest’edizione del programma, la dama di Torino aveva dimostrato di avere un debole per il cavaliere, tanto da rendersi protagonista di diverse scenate in studio. A tal proposito, l’uomo ha dichiarato: “Anche Gemma mi stava appresso poverina, dovevo gestire anche lei in modo simpatico. È una brava persona, ha bisogno di molto affetto. Anche la Toffanin me lo disse. Il bacio con Gemma non c’è stato, allora io l’abbracciavo ma lei ha sentito cose che non c’erano, pensava fosse amore invece era protezione, sono stato frainteso.” Mario Lenti ha concluso, dichiarando che Gemma Galgani è una persona da rispettare a differenza di altre che non sono state sincere con lui dentro Uomini e donne.