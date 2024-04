Uomini e Donne, Lavinia e Alessio si sono lasciati? Cosa sta succedendo alla coppia

Sembra ormai giunta al termine la storia d’amore tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino. La coppia è l’unica superstite dell’edizione di Uomini e Donne del 2022. I due non compaiono insieme sui social da oltre un mese e ora si aggiungono dei dettagli che forniscono una visione più chiara di quello che è successo. Amadeo Venza ha condiviso su Instagram una segnalazione che gli è arrivata da un utente. L’esperto di gossip ha fatto sapere che Lavinia e Alessio lo scorso 4 aprile avrebbero dovuto festeggiare un anno di fidanzamento ma a quanto pare è stato tutto rimandato. Inoltre, l’utente ha rivelato che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne la domenica di Pasqua si trovava da solo in un locale di Caserta. L’esperto di gossip ha inoltre commentato la segnalazione lasciando pochi dubbi all’immaginazione.

Uomini e Donne, Amadeo Venza ha annuncia la fine della storia tra Alessio e Lavinia

Amadeo Venza ha annunciato la fine della storia d’amore tra Alessio Corvino e Lavinia Mauro. I due non compaiono sui social da oltre un mese. Peccato che fossero una coppia molto social visto che pubblicavano video e foto 24 ore su 24. Ora, i due protagonisti di Uomini e Donne si sono trincerati dietro a un muro di silenzio. Di qui, è arrivata la criticata dell’esperto di gossip che ha invitato i due giovani a uscire allo scoperto e ad ammettere che si sono lasciati. Amadeo Venza ha commentato su Instagram: “Vabbè è chiaro a tutti ormai. Non capisco solo perché non dirlo. Sbaglio o questa coppia è nata sotto i riflettori?”. Chissà se Alessio e Lavina decideranno di uscire allo scoperto? Non resta che attendere.