Uomini e Donne, la puntata di domani non andrà in onda: il motivo

Il programma televisivo Uomini e Donne, inizialmente previsto per domani, venerdì 22 marzo, subirà una variazione di programmazione, con uno speciale di Amici che prenderà il suo posto su Canale 5. L’annuncio è stato dato attraverso un sottopancia durante il consueto appuntamento con il daytime di Amici 23. Alle 14:45, i telespettatori potranno sintonizzarsi su Canale 5 per guardare Amici – Lo Speciale, seguito alle 16:10 dall’ordinario daytime. Pertanto, la nuova puntata di Uomini e Donne tornerà in onda il prossimo lunedì, dato che l’ultima registrazione dello show risale al 19 marzo.

L’attesa si concentra ora sulla prossima puntata di Uomini e Donne, in cui il tronista Brando Ephrikian rivelerà la sua scelta, decidendo se proseguire la sua avventura con Beatriz D’Orsi o con Raffaella Scuotto. Nel frattempo, oggi si svolgerà la registrazione della prima puntata del Serale di Amici 23, che andrà in onda in prima serata sabato 23 marzo.

I concorrenti si preparano a sfidarsi per la vittoria della ventitreesima edizione del talent show, tra cui i ballerini Dustin Taylor, Marisol Castellanos, Kumo, Sofia Cagnetti, Lucia Ferrari, Gaia De Martino, Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse. Tra i cantanti ci saranno Holden, Petit, Lil Jolie, Mida, Sarah Toscano, Martina Giovannini e Ayle.

I quindici allievi saranno divisi in tre squadre, ciascuna capitanata da due professori, uno di canto e uno di ballo, che li hanno guidati nella fase precedente del programma. Dustin, Marisol, Petit e Holden faranno parte del team ZerbiCele, guidato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Sarah, Mida, Kumo, Nicholas, Sofia e Lucia faranno parte del team guidato da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo (i CuccaLo). Infine, Raimondo Todaro sarà affiancato da Anna Pettinelli nella loro squadra, i Todarelli, che includerà anche Giovanni, Gaia, Martina, Ayle e Lil Jolie.