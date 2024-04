Uomini e Donne, Ida Platano minaccia di andarsene: “Non posso stare qui”, poi arriva il colpo di scena

Oggi 11 aprile è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne dove assoluta protagonista è stata Ida Platano. Questo pomeriggio la tronista è apparsa decisamente arrabbiata con i suoi corteggiatori. L’amica di Gemma Galgani è convinta che Mario Cusitore e Pierpaolo non siano veramente interessati a lei. La donna infatti li ha accusati di non aver fatto niente in tutta la settimana precedente alla registrazione di Uomini e Donne. Di conseguenza, Ida ha espresso l’intenzione di abbandonare il trono classico e di tornare a casa. La donna a questo punto ha informato Maria De Filippi della sua decisione. La conduttrice ha cercato di convincerla ad attenderla la fine della puntata prima di prendere una decisione definitiva.

Uomini e Donne, Ida Platano minaccia di abbandonare il trono poi cambia idea

Ida Platano non si è lasciata convincere dalle parole di Maria De Filippi, tanto da esclamare sconsolata: “Non sono qui per perdere tempo. Io non posso stare qui a chiedere cose che loro non sentono. Forse non riesco a farmi capire”. Anche Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno provato a far cambiare idea alla tronista di Uomini e Donne, tanto da suggerirle di non fare questo errore. Grazie alle anticipazioni sul trono classico abbiamo scoperto che Ida Platano deciderà di rimanere sul trono offerto da Maria De Filippi dopo la fine della storia d’amore con Alessandro Vicinanza. La situazione cambierà quando Pierpaolo si recherà al suo negozio a Brescia per chiederle di rimanere nel programma con un’emozionante sorprese.