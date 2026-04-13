Uomini e donne, ex cavaliere ci va giù pesante su Gemma Galgani: “Una donna falsa…”

Il Sipontino è anche su Mobile!

Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. SCARICA ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Uomini e donne è tra i programmi storici delle reti Mediaset. Tra le protagoniste assolute del dating show vi è Gemma Galgani, che dà ormai oltre dieci anni tiene alta l’attenzione del pubblico di Canale 5 grazie alle sue avventure amorose. In queste ore, un ex cavaliere ha lanciato un pesante attacco nei confronti della dama di Torino. Si tratta di Valerio Iervolino, che in passato aveva avuto un breve flirt con Gemma Galgani. L’uomo ha pubblicato un video nel suo profilo Tiktok che non è passato inosservato ai fans di Uomini e Donne. In esso, l’ex cavaliere usa parole al veleno contro la dama: “Una donna falsa fa più male di una bestia selvaggia; una bestia selvaggia ti può ferire sul corpo, una donna selvaggia ti ferisce l’anima.”

Uomini e donne, Valerio Iervolino definisce Gemma Galgani una persona falsa

Valerio Iervolino ha definito Gemma Galgani una persona falsa dopo la breve conoscenza avuta a Uomini e donne. In quell’occasione, l’ex cavaliere rimediò uno schiaffo in faccia dalla dama di Torino, decisa ad allontanarlo dalla sua vita. A distanza di tempo sembra che l’uomo continui a provare del rancore nei confronti della protagonista del trono over, che nel frattempo continua la sua ricerca spasmodica dell’amore. U&D è in onda da lunedì al venerdì dalle ore 14:45 fino alle 16:05 circa quando prende la linea La forza di una donna.