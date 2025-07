Uomini e Donne choc, storia al capolinea tra Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea: i motivi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I protagonisti di Uomini e Donne continuano a far parlare di loro. Questa volta è toccato il turno ad una coppia nata nell’ultima edizione del dating show, che tornerà da settembre sui teleschermi di Canale 5. Stiamo parlando di Barbara De Santo e Ruggiero D’Andrea che si sono innamorati durante il trono over. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, i due starebbero vivendo un momento molto difficile. Le cose per i due protagonisti di Uomini e Donne sarebbero precipitate nelle ultime settimane, tanto da non aver retto la lontananza, la separazione ed i problemi della sorella di Barbara De Santi, reduce da un gravissimo incidente automobilistico. L’esperto di gossip ha riferito di aver sentito l’ex dama qualche giorno fa con le seguenti parole: “Queste situazioni meritano tutto il rispetto del mondo e mi auguro che sua sorella superi tutto nel migliore dei modi.”

Uomini e Donne, Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea si sono lasciati

Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea potrebbero essersi lasciati da come rivelato da Lorenzo Pugnaloni. L’esperto di gossip ha scritto una storia nel suo profilo Instagram con la seguente indiscrezione: “Non stanno più insieme, è stata una scelta di lei, lui spera che si tratti solo di un momento passeggero e che in futuro possono tornare a vivere insieme perché da parte di Ruggiero c’è sempre interesse.” Barbara e l’ex cavaliere stavano vivendo una storia lontani dalle telecamere dal marzo scorso. Il loro rapporto sembrava procedere a gonfie vele per poi farsi sempre più assenti sui social. Un silenzio che i fan avevano attribuito ai vari problemi famigliari dell’ex dama di Uomini e Donne che aveva pensato di dover dire addio alla sorella vittima di un grave incidente.