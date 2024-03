Uomini e Donne, che mazzata per Gemma! Ennesima delusione amorosa

La puntata odierna di Uomini e Donne ha preso avvio con il cavaliere Luigino che si è presentato a Ida, iniziando così un nuovo capitolo del suo percorso nel programma. Dopo questo momento, Maria De Filippi ha concesso ai protagonisti del dating show l’opportunità di esprimersi attraverso il ballo. Una volta terminata la danza, la conduttrice ha chiamato al centro dello studio Gemma Galgani e il nuovo cavaliere con cui la dama ha iniziato a frequentarsi.

In questa occasione, Claudio ha espresso il suo disappunto riguardo al comportamento di Gemma durante il loro incontro, definendola un po’ aggressiva a seguito di alcune sue osservazioni: “Le ho detto che era fredda…A quel punto è stata un po’ aggressiva, almeno dal mio punto di vista…Mi ha un po’ aggredito…”.

Uomini e Donne, che mazzata per Gemma

Gemma, a sua volta, ha replicato dicendo che è stato normale che si sia sentita offesa dal commento di Claudio riguardo alla sua freddezza: “Mi sono difesa da una considerazione tua che non condividevo per niente…” Gli opinionisti sono intervenuti, ponendosi la domanda sul motivo per cui Gemma si sia tanto adirata per un’osservazione del genere: “Perché ti devi arrabbiare con una persona che fa una domanda lecita perché tu sembri veramente fredda, come si è visto anche in esterna l’altra volta? Sembri distante…”.

Tina Cipollari non ha esitato a esprimere il suo parere, sostenendo che Gemma probabilmente non è interessata al cavaliere: “Non ti piacerà mai…Non puoi andare avanti a conoscere persone che non ti interessano…”. Alla fine, Claudio ha preso una decisione netta, decidendo di interrompere la frequentazione con Gemma e di abbandonare definitivamente il programma: “Io stanotte non ho dormito perché è stata sì una bella serata, però mi sono sentito aggredito…Io lascio…”.

Claudio ha chiarito di non voler interrompere solo con Gemma, ma anche di voler abbandonare il programma condotto da Maria De Filippi: “Io qua sono venuto per Gemma…Sono una persona tranquilla e non mi è mai capitato di avere una discussione perché ho detto di averla percepita fredda…Mi ha aggredita…”.

Gemma, sconcertata da questa decisione, ha dichiarato di essere rimasta senza parole, non comprendendo il vittimismo di Claudio: “Non ha senso…Pensavo che ieri sera avessimo chiarito…” Claudio, tuttavia, è rimasto saldo nelle sue posizioni: “Sì, lascio il programma…Grazie a tutti…Tu non mi hai dato la possibilità di chiarire la situazione…”.

Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno commentato ironicamente il dispiacere di Gemma per la decisione di Claudio, suggerendo che la dama potrebbe cercare di convincerlo a restare nei prossimi giorni.