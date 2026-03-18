Uomini e Donne anticipazioni: un cavaliere cacciato dallo studio, il motivo

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Uomini e Donne continuerà a sorprendere il pubblico italiano nel corso delle prossime puntate in onda a breve su Canale 5. Dagli spoiler riportati da Lorenzo Pugnaloni sul web si apprende che Edoardo Nestori sarà protagonista di momenti molto accesi. Il cavaliere lascerà lo studio dopo alcune mosse di Barbara De Santi. Quest’ultima riferirà di aver saputo che Edoardo era a cena con una persona estranea al programma. La rivelazione farà divampare un’accesa discussione all’interno del dating show guidato da Maria De Filippi. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Edoardo sceglierà di abbandonare il trono over. Inoltre ci sarà spazio anche per Alessio, il quale rivelerà di aver ripreso a frequentare Debora dopo l’addio definitivo a Rosanna. Quest’ultima inizierà una conoscenza con Michele, che organizzerà per lei una cena romantica in hotel.

Uomini e Donne anticipazioni: Rosanna e Michele si baciano appassionatamente

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le nuove puntate in programma a breve su Canale 5 rivelano che Rosanna e Michele riveleranno di essersi baciati appassionatamente dopo la cena organizzata da lui in hotel. Novità anche per Paola e Marta. Le due dame decideranno di tenere i nuovi corteggiatori scesi per fare la loro conoscenza. Paola sceglierà di vedersi con un nuovo pretendente mentre Marta accetterà una nuova conoscenza nonostante il suo impegno a frequentare Antonio. Infine spazio al trono classico dove Ciro Solimeno bacerà Elisa durante un’esterna.