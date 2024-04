Uomini e Donne anticipazioni: Mario Cusitore spiazza tutti in studio, incredibile gesto

Nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne assoluto protagonista sarà Mario Cusitore. Il corteggiatore napoletano lascerà infuriato lo studio dopo aver visto l’esterna di Ida con Pierpaolo Siano. L’uomo apparirà agitatissimo tanto da esclamare: “Come faccio a corteggiare una donna così?” per poi rifugiarsi nel backstage della trasmissione. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Ida Platano non correrà subito dal suo corteggiatore preferendo concedere un ballo a Pierpaolo. La tronista poi cambierà idea, tanto da raggiungere Mario nel backstage dove avranno un nuovo faccia a faccia che sembrerà avere il risultato sperato.

Uomini e Donne anticipazioni: Mario Cusitore confessa a Ida Platano di essere innamorato di lei

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 rivelano che Mario Cusitore si renderà protagonista di un gesto incredibile dopo aver fatto il suo ritorno nello studio. Il corteggiatore chiederà alla conduttrice il permesso di poter portare due sedie al centro dello studio. In questo frangente, l’uomo si lascerà andare ad una dichiarazione d’amore nei confronti di Ida Platano. Il napoletano ammetterà di essere innamorato della tronista. Parole che però non convinceranno Tina Cipollari, che lo accuserà di non essere sincero. Comunque, alla fine, Ida e Mario decideranno di ballare insieme.