Uomini e Donne anticipazioni: due coppie lasciano il trono over, Sabrina in lacrime

Tanti colpi di scena sono accaduti nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne avvenuta negli studi Elios di Cinecittà a Roma. Dagli spoiler riportati sul web da Lorenzo Pugnaloni si evince che grande attenzione sarà focalizzata sui protagonisti del trono over. Molte coppie infatti hanno avuto il loro lieto fine. Giuseppe e Rosanna nonostante alcuni alti e bassi hanno deciso di lasciare il programma per vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere di Cinecittà. Le anticipazioni di Uomini e Donne raccontano che stessa sorte è toccata a Gloria Nicoletti e Guido, che sono stati chiamati al centro dello studio da Maria De Filippi. Il cavaliere ha fatto una splendida dichiarazione d’amore alla sua amata, tanto da ammettere di essersi perdutamente innamorato di lei.

Uomini e Donne anticipazioni: Sabrina Zago scoppia a piangere in studio

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le nuove puntate che il pubblico avrà modo di vedere prossimamente sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Sabrina Zago è scoppiata a piangere a dirotto a causa dell’uscita di scena di Giuseppe e per la dichiarazione di Guido a Gloria. Giovanni Siciliano non era presente in studio. Gemma Galgani, invece, è uscita in esterna con Arcangelo. I due si sono scambiati diversi baci. Il cavaliere però ha espresso il desiderio di conoscere anche Sabrina. Infine Alessio ha portato in studio delle segnalazioni su Valentina, accusandola di essere all’interno del programma solo per sponsorizzare il suo brand. Allo stesso tempo, la dama ha ricevuto in studio un nuovo cavaliere come per Alessio che ha conosciuto una nuova pretendente, che non ha fatto restare.