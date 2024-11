Uomini e Donne anticipazioni: doccia gelata per Gemma Galgani, Fabio avrebbe un’altra

Ieri 28 novembre si è registrata una nuova puntata del dating show di Canale 5 dove sono accaduti diversi colpi di scena che hanno tenuto alta l’attenzione del pubblico in studio. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni e in onda nelle prossime settimane di programmazione in tv annunciano che grande protagonista è stata Gemma Galgani che ha ricevuto una doccia gelata. In particolare, Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato in cui si vede Tina Cipollari portare in camerino di Gemma alcuni capi d’intimo sexy per la serata che avrebbe trascorso con Fabio. Una volta in studio, la dama di Uomini e Donne ha dimostrato di avere qualche problema con il suo corteggiatore italo-cananese.

Uomini e Donne anticipazioni: una segnalazione rivela che Fabio avrebbe una donna in Spagna

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente in televisione annunciano che Gemma ha rivelato a Maria De Filippi di aver ricevuto una segnalazione, in cui una persona sostiene che Fabio abbia una donna in Spagna. Fabio ha preso parola, spiegando che non vuole che la dama faccia delle ispezioni nella sua vita. L’uomo inoltre non ha negato la presenza di questa donna nella sua vita. Da lì a poco è nata una discussione che ha portato il corteggiatore ad abbandonare lo studio del trono over e classico inseguito da Gemma Galgani. Un vero e proprio colpo di scena per la dama di Torino che sembrava aver trovato finalmente il suo lieto fine accanto a Fabio.