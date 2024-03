Uomini e Donne anticipazioni dal 18 al 22 marzo: succederà qualcosa di incredibile in studio

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne che saranno trasmesse da lunedì 18 a venerdì 22 marzo in prima visione su Canale 5. Scendendo nei particolari, Raffaella e Beatriz giungeranno molto eleganti in trasmissione per affrontare la scelta. Per l’occasione, Maria De Filippi manderà in onda gli rvm dei migliori momenti del tronista insieme alle due pretendenti. Dopodiché, le due ragazze verranno fatte uscire nel backstage in attesa della scelta. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Brando avrà un momento di forte indecisione, tanto da chiedere a Maria De Filippi di poter uscire un attimo a pensare.

Uomini e Donne anticipazioni 18-22 marzo: Brando annulla la scelta

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le puntate dal 18 al 22 marzo rivelano che Brando tornerà in studio dove ammetterà di avere ancora dei dubbi. Per questo motivo, il ragazzo deciderà di annullare la sua scelta. Una decisione che farà scoppiare a piangere Beatriz e non era mai successa nel corso dei vent’anni di trasmissione di Maria De Filippi. In studio, intanto, ci saranno anche Cristian e Valentina per raccontare come sta procedendo la loro relazione. Inoltre, si tornerà a parlare dei protagonisti del trono over. Mario sarà l’assoluto protagonista visto che Ida Platano deciderà di portarlo in esterna. I due trascorreranno dei momenti indimenticabili presso la Fontana di Trevi a Roma. Una volta in studio, Mario omaggerà la tronista con un mazzo di fiori visto che la registrazione è avvenuta durante la festa della donna