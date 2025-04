Uomini e Donne anticipazioni aprile: rissa tra Alessio e Giovanni, Sebastiano messo alla prova

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che la conoscenza tra Giovanni e Luana subirà un brusco stop. Il cavaliere accuserà la dama della sua insistenza e di volerlo vedere ad ogni costo. L’uomo aveva già presentato la sua conquistato ad uno dei suoi figli. In studio, il cavaliere rivelerà di non avere tempo da passare con Luana visto che oltre al lavoro è padre di quattro figli avuti da tre donne diverse. Ed ecco, che Alessio metterà becco nella discussione. Tra i due volti di Uomini e Donne gli animi si infuocheranno. Infatti voleranno parole grosse quando Alessio accuserà l’imprenditore di essere nel programma solo per visibilità visto che non ha tempo da dedicare a conoscere le dame. I due si renderanno protagonisti di una semi-rissa che sarà sedata solo dall’intervento di Maria De Filippi. Per questo motivo, Giovanni deciderà di conoscere la conoscenza con Luana.

Uomini e Donne anticipazioni: Gloria mette alla prova Sebastiano

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne in onda ad aprile su Canale 5 si apprende che grande attenzione sarà focalizzata su Gemma Galgani che uscirà a cena con un nuovo cavaliere. Purtroppo l’incontro non avrà il risultato sperato da parte della dama di Torino. Infatti, quest’ultima non apparirà per nulla soddisfatta del comportamento dell’uomo, tanto da non ritenerlo un uomo adatto a lei. Inoltre grande spazio alle vicende di Gloria e Sebastiano, i quali continueranno il loro tira e molla. Alla fine, il cavaliere deciderà di prendere una decisione in merito alla conoscenza con l’affascinante dama. L’uomo si dichiarerà disposto a lasciare il dating show in compagnia di Gloria ma lei non sarà dello stesso avviso. La donna metterà alla prova Sebastiano, che alla fine rinuncerà ad abbandonare la sedia offerta da Maria De Filippi.