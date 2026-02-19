Una nuova vita ci sarà la 2° stagione? Tutta la verità sulla fiction con Anna Valle

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 18 febbraio è andata in onda sui teleschermi di Canale5 la puntata finale di Una nuova vita, la serie tv con protagonista l’attrice Anna Valle. L’ultimo appuntamento è stato visto da oltre 2 milioni di telespettatori per uno share del 22%, riuscendo a vincere la sfida contro Rai 1 dove andava in onda Principe Libero. A poche ore dalla messa in onda del finale della fiction, i fans si stanno domandando se Una nuova vita avrà una seconda stagione sui teleschermi di Canale 5. Secondo quanto riportato dal portale Fanpage, non sembra che gli sceneggiatori abbiano intenzione di continuare la storia con protagonista Anna Valle, in quanto pensata come una miniserie in quattro appuntamenti. Al momento infatti non ci sono comunicazioni da parte di Mediaset su una possibile seconda stagione della fiction.

Una nuova vita non avrà una seconda stagione salvo cambiamenti dell’ultimo minuto. La fiction con protagonista l’attrice Anna Valle ha conquistato il pubblico italiano. In rete sono apparsi tantissimi commenti di gradimento verso la serie tv durante e dopo la messa in onda dell’appuntamento finale. Un utente su X, il vecchio Twitter ha scritto il seguente messaggio: “Il successo di Una nuova vit 3 mln di spettatori per il 22% di share (come share siamo sui livelli della De filippi con C’è posta per te) significa che c’è vita oltre ai reality. Basta tornare a puntare sulla qualità come facevano una volta con serie come Squadra Antimafia“