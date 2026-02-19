La forza di una donna, nuova variazione d’orario: la bella notizia per i fans

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna è tra le serie tv più amate dal pubblico italiano. Ogni giorno le vicende ambientate a Tarlabasi collezionano ascolti sempre più importanti sui teleschermi di Canale 5. Nel corso delle ultime ore, la serie tv è finita al centro di una nuova variazione d’orario che siamo sicuri farà felici i fans. In particolare, le vicende di Bahar, Nisan e Doruk andranno in onda con una maxi puntata il prossimo sabato 21 febbraio sulla rete ammiraglia Mediaset. L’appuntamento con La forza di una donna andrà in onda dalle ore 14:55 fino alle 16:30 quando inizierà la nuova puntata di Verissimo, il talkshow condotto da Silvia Toffanin.

La serie tv turca andrà in onda con una maxi puntata il 21 febbraio a partire dalle ore 14:55 subito dopo l’appuntamento di Forbidden Fruit, altra dizi di successo di Canale 5. Mediaset ha deciso di accelerare la messa in onda de La forza di una donna in vista del gran finale previsto per inizio estate. La dizi turca con l’attrice Özge Özpirinççi si conferma un nuovo grande successo delle reti Mediaset. Per questa ragione non è da escludere che le vicende ambientate a Tarlabasi sbarcheranno presto in prima serata com’era stato anticipato nelle settimane scorse.