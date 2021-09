Valerio Staffelli il noto inviato di Striscia la Notizia è sul Gargano e questa volta non per segnalare soprusi o magagne o per consegnare il suo famoso tapiro d’oro, ma presumibilmente in vacanza.

Di passaggio da Monte Sant’Angelo posta delle foto della Basilica di San Michele Posted scrivendo “Una delle chiese più belle che abbia mai visto…”