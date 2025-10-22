Una coppia del Grande Fratello aspetta un bambino: ecco chi è

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Grande Fratello è uno dei programmi più amati dello spettacolo italiano. Nel corso delle passate edizioni, la casa di Cinecittà ha visto la nascita e la partecipazione di diverse coppie. Una di queste ha annunciato di essere in attesa di un bambino. A lanciare l’indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter che ha rivelato che Delia Duran ed il marito Alex Belli starebbero per diventare genitori. L’esperto di gossip ha fatto sapere che la modella brasiliana ha iniziato ad indossare il richiamo degli angeli, una collana che è solita usare dalle future mamme. Per la coppia del Grande Fratello sarebbe il primo figlio. Alex Belli e Delia Duran non avevano fatto mistero di voler allargare la famiglia ma a causa di alcuni problemi a concepire un bambino il loro sogno era stato rimandato.

Delia Duran e Alex Belli aspettano il primo bambino. Ad annunciare la bella notizia è stato Gabriele Parpiglia, che ha affermato che il bebè è molto desiderato dalla coppia del Grande Fratello. In una passata intervista a La volta buona su Rai 1, la coppia aveva dichiarato le seguenti parole: “Sono due anni che ci proviamo naturalmente ma non riusciamo quindi stiamo pensando di affidarci ad un centro, siamo pronti a sondare altre vie attraverso la medicina. Vogliamo diventare genitori, assolutamente sì”. L’ex attore di Centovetrine aveva aggiunto: “Le cose devono accadere nel momento giusto, spero di poterti dare una buona notizia tra qualche mese”. Oggi il sogno di Alex Belli e Delia Duran di diventare finalmente genitori sembra stia per realizzarsi.