Luca Argentero e Cristina Marino a Brindisi, in attesa di Doc 4

Prima di tornare sul set di Doc – Nelle tue mani 4, la cui lavorazione inizierà il 25 agosto con messa in onda prevista nel 2026 , Luca Argentero si è concesso una settimana di relax in famiglia. L’attore, 47 anni, è stato fotografato nel lussuoso resort Borgo Egnazia, a Savelletri, in provincia di Brindisi. Con lui, la moglie Cristina Marino, 34, e i loro due bambini, Nina, di 5 anni, e Noè, di 2.

La vacanza di Luca Argentero a Brindisi

La vacanza è stata un’occasione per ricaricarsi e dedicarsi completamente alla famiglia. Mentre Cristina, originaria della Puglia, si rilassava al sole e si concedeva qualche telefonata di lavoro, Luca si è occupato dei figli. I fotografi l’hanno immortalato mentre accudiva i piccoli, pettinandoli e accompagnandoli in acqua. La sua dedizione è stata notata, con l’attore che si è concesso una vera “disconnessione”, senza mai essere visto al telefono.

L’autunno si preannuncia fitto di impegni per la coppia, che si era conosciuta sul set del film Vacanze ai Caraibi nel 2015. Si parla addirittura di un possibile ritorno a lavorare insieme, tra una nuova serie legal e una potenziale partecipazione di Cristina in Doc.